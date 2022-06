Trip-Tipps für 9 - Der Reisepodcast : Hamburg meine Perle

Düsseldorf In unserer neuen Trip-Tipps für 9 - Folge geht es heute in die Metropole Hamburg. Nie langweilig, unglaublich vielfältig und wunderschön.

Lotto King Karl sang einst "Hamburg meine Perle". Warum er seine Stadt so liebt, kann man sehr schnell verstehen, wenn man selbst durch die Metropole schlendert. Viel Wasser, viele Sehenswürdigkeiten und so viele Sachen, die man nur in Hamburg erleben kann. Die Fahrt mit dem 9-Euro-Ticket dauert 5 Stunden 20 Minuten. Mit dem ICE geht es zwei Stunden schneller. Hotels gibt es jede Menge. Ich hatte etwas Pech, weil es etwas laut war. Es gibt immer wieder tolle Angebote, gerade in den Wochen ohne Feiertage.