Gründerzeit - der Start-up-Podcast : Woher der Kölner Investor Tim Schumacher seinen Riecher hat

Düsseldorf Domains. Adblocker. Nachhaltigkeit. Wo Tim Schumacher investiert, dahin geht der Trend. Wie macht der Kölner das? Das verrät er in dieser Episode unseres Start-up-Podcasts - dem Auftakt der dritten Staffel.

Es gibt Gründer, die bauen Multimillionen-Euro Start-ups auf - und keiner kennt sie. Das sind die Hidden Champions der Startup-Szene. Tim Schumacher könnte man in Analogie dazu als den Hidden Business Angel und Investor bezeichnen. Während andere von Flugtaxis, Crypto-Assets und Mars-Kolonien delirieren, nimmt sich Tim Schumacher in seinen 25 Jahren Startup-Karriere die Themen vor, die ihm am relevantesten erscheinen.