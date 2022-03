Fohlenfutter-Podcast : Borussia, Bochum und der Becherwurf - wie es aussieht nach einem speziellen Abend

Mönchengladbach Acht Spielabbrüche in 59 Bundesliga-Jahren, zum zweiten Mal war Borussia Mönchengladbach betroffen. Unsere Reporter ordnen die Geschehnisse rund um den Becherwurf von Bochum ein. Das Sportliche kommt dabei natürlich nicht zu kurz. Denn in diese 69 Minuten ließ sich einiges über Borussia lernen.

Es wird bleiben beim 2:0 für Borussia Mönchengladbach in Bochum, trotz des Spielabbruchs nach 69 Minuten. Jannik Sorgatz war vor Ort und schildert Karsten Kellermann seine Eindrücke. Unsere Reporter erklären, warum es nach dem Becherwurf nichts zu relativieren gibt und warum sich jeder Fan so ärgern muss. Denn eigentlich war es ein optimaler Fußballabend.

Nachdem kurz ein kleiner kulinarischer Eklat thematisiert worden ist, wird es sportlich: Borussia hat in Bochum vor allem durch Effizienz geglänzt. Und wenn auch aus den negativen Phasen etwas Positives gezogen werden kann: Diesmal sind die Gladbacher unter dem Druck des Gegners nicht zusammengebrochen, sondern haben sich befreit. Unsere Reporter diskutieren, welche Anteil Adi Hütters Stellvertreter Christian Peintinger an den zwei Siegen in Serie hat.

Die wurde, besonders der in Bochum, mal wieder von Torwart Yann Sommer geprägt, der mit einer 1- die beste Note aller Borussen erhalten hat. Die Lese-Empfehlung widmet sich Sommers Vorderleuten: Beim 2:0 in Bochum bot Borussia die 19. verschiedene Abwehrkette der Saison auf. Wir haben alle Bilanzen zusammengetragen: In welcher Konstellation gibt es die wenigsten Gegentore? Welcher Spieler ragt heraus? Und kassiert Gladbach mit Dreier- oder mit Viererkette mehr Treffer? Kostenpflichtiger Inhalt Hier geht es zum Text.

Unser Ausblick handelt von einem möglichen Matchball, einer Versöhnungs-Tournee, einem runden Geburtstag und der Erinnerung an eine diplomatische Fußball-Reise.

Viel Spaß beim Hören! Falls ihr es nicht sowieso schon macht: Abonniert doch gerne den Fohlenfutter-Podcast, so verpasst ihr keine Folge mehr. Bei Fragen, Lob, Kritik oder Anmerkungen: fohlenfutter@rheinische-post.de.

Der Fohlenfutter-Podcast - der Experten-Podcast zu Borussia Mönchengladbach

Die Borussia ganz nah - und doch mit kritischer Distanz: Im Fohlenfutter-Podcast nehmen wir uns Zeit für die Fohlenelf. Jede Woche blicken wir zurück auf den vergangenen Spieltag und sprechen über die Chancen des nächsten. Performance, Strategie, Aufstellung - wir analysieren, was auf dem Platz, im Training und in der Kabine passiert. Ein Muss für Fans von Mönchengladbach.

Abonnieren Sie jetzt den Fohlenfutter-Podcast!

Sie möchten das Fohlenfutter gern jede Woche ganz bequem und kostenlos hören? Abonnieren Sie unseren Podcast in Ihrer Podcast-App auf Smartphone oder Tablet.



zurück

weiter

Sie können den Podcast auch manuell abonnieren. Fügen Sie einfach die URL https://cdn.julephosting.de/podcasts/87-fohlenfutter-der-borussia-monchengladbach-podcast-der-rp/feed.rss zu Ihren Podcast-Abos hinzu.

Technische Probleme?

Hier finden Sie mehr Infos.

Oder Sie schreiben uns eine Mail - wir helfen gern!

Ihre Werbung im Fohlenfutter-Podcast!

Sie möchten in der Fohlenfutter werben? Wir beraten Sie gerne unter 0211 505-2645 oder unter produktmanagement@rheinische-post.de.

Kennen Sie schon unsere weiteren Podcasts?

Die Rheinische Post bietet jede Menge Nachrichten, Hintergründe, Analysen und Diskussionen zum Hören an - und das kostenfrei. All unsere Podcasts finden Sie in Ihrer Podcast-App und bei Spotify.

Aufwacher Die wichtigsten News, in fünfzehn Minuten zusammengefasst - das ist der Rheinische Post Aufwacher. Er erscheint jeden Werktag gegen 5 Uhr. Wir bieten ihn auch als Düsseldorf-Aufwacher mit den wichtigsten News aus der Landeshauptstadt an. Hier hören Sie die aktuelle Folge.

Die wichtigsten News, in fünfzehn Minuten zusammengefasst - das ist der Rheinische Post Aufwacher. Er erscheint jeden Werktag gegen 5 Uhr. Wir bieten ihn auch als Düsseldorf-Aufwacher mit den wichtigsten News aus der Landeshauptstadt an. Hier hören Sie die aktuelle Folge. Rheinpegel In unserem Düsseldorf-Podcast sprechen Helene Pawlitzki und Arne Lieb über alles, was die Landeshauptstadt bewegt. Hier gibt es mehr Infos.