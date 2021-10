Fohlenfutter-Podcast : "Weltklasse" in Wolfsburg, Borussias historischer Sieg und Hütters 100-Tage-Bilanz

Mönchengladbach Das Warten hat ein Ende: Borussia gewinnt nach 18 Jahren mal wieder in Wolfsburg - und wie! Unsere Reporter beleuchten alles, was beim 3:1-Erfolg wichtig war. Und die erklären, was unter Adi Hütter inzwischen richtig gut funktioniert und wo Luft nach oben ist.

Sportjournalisten sind häufig etwas vorschnell unterwegs, wenn es darum geht, das Wort "historisch" zu benutzen. Gleiches gilt für "Weltklasse". Nach dem 3:1-Erfolg von Borussia Mönchengladbach beim VfL Wolfsburg war nun aber beides gerechtfertigt. Karsten Kellermann und Jannik Sorgatz analysieren alle Facetten des Spiels, natürlich gibt es viel Lob: für Breel Embolo, Jordan Beyer oder Joe Scally. Aber es gab auch jemanden, der keine so glückliche Figur abgab in Wolfsburg. Unsere Reporter sagen, warum Lars Stindl trotzdem weiter die Elfmeter übernehmen sollte.

Vergangene Woche hatten wir gefragt, ob der Sieg gegen Dortmund für die Befreiung sorgen kann. Nach dem nächsten Dreier gegen einen Champions-League-Teilnehmer lautet die Antwort: Ja! Borussia ist nur noch zwei Punkten von den Europacup-Plätzen entfernt. Ist der Aufschwung unter Adi Hütter nachhaltig? Viel deutet darauf hin, dass seine Prinzipien inzwischen angekommen sind. Doch unsere Reporter erklären auch, warum lange nicht alles rosarot ist am Niederrhein.

Ihr habt Themen, die wir in einer der kommenden Folgen mal beleuchten sollen? Ihr wollt euch Gäste wünschen? Schreibt uns gerne an fohlenfutter@rheinische-post.de.

