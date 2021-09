Fohlenfutter-Podcast : Von Hütters erstem Sieg und Ex-Borussen in Augsburg

Von Hütters erstem Sieg und Ex-Borussen in Augsburg

Mönchengladbach Borussia hat ihre Sieglosigkeit beendet gegen Arminia Bielefeld. Das 3:1 gab reichlich Ansätze zur Analyse, nicht nur, weil sich Trainer Andi Hütter etwas hat einfallen lassen für das Treffen mit den Ostwestfalen. Mit der Podcasterin Kristell sprechen wir ausführlich über den FC Augsburg, die Ex-Borussen André Hahn und Tobias Strobl und mehr. Und natürlich sagen wir, wie Borussia am Samstag spielen könnte und geben unsere Tipps ab.

Danach schauen wir zusammen mit der Podcasterin Kristell Gnahm auf den FC Augsburg, Gladbachs nächsten Gegner. Sie gibt facettenreiche Einblicke in den Verein ihrer Heimatstadt, der aktuell im eigenen Stadion große Probleme hat. André Hahn, der eine Ex-Borusse bei FCA, ist dort ein Liebling der Fans, Tobias Strobl hingegen tut sich noch etwas schwer.

Der Fohlenfutter-Podcast - der Experten-Podcast zu Borussia Mönchengladbach Die Borussia ganz nah - und doch mit kritischer Distanz: Im Fohlenfutter-Podcast nehmen wir uns Zeit für die Fohlenelf. Jede Woche blicken wir zurück auf den vergangenen Spieltag und sprechen über die Chancen des nächsten. Performance, Strategie, Aufstellung - wir analysieren, was auf dem Platz, im Training und in der Kabine passiert. Ein Muss für Fans von Mönchengladbach.

Abonnieren Sie jetzt den Fohlenfutter-Podcast! Sie möchten das Fohlenfutter gern jede Woche ganz bequem und kostenlos hören? Abonnieren Sie unseren Podcast in Ihrer Podcast-App auf Smartphone oder Tablet.

Wenn der Partner an Demenz erkrankt

Wenn der Partner an Demenz erkrankt : „Ich war für sie verschwunden“

Ihre Werbung im Fohlenfutter-Podcast! Sie möchten in der Fohlenfutter werben? Wir beraten Sie gerne unter 0211 505-2645 oder unter produktmanagement@rheinische-post.de .

Kennen Sie schon unsere weiteren Podcasts?

Die Rheinische Post bietet jede Menge Nachrichten, Hintergründe, Analysen und Diskussionen zum Hören an - und das kostenfrei. All unsere Podcasts finden Sie in Ihrer Podcast-App und bei Spotify.