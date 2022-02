Fohlenfutter-Podcast : Virkus ist der neue Eberl, alles zum Augsburg-Spiel und die BVB-Rivalität im Fokus

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach hat sich mit dem ersten Heimsieg seit drei Monaten etwas Luft im Abstiegskampf verschafft. Die noch größere Nachricht kam am Dienstag: Roland Virkus ist der neuer Sportdirektor. Unsere Reporter ordnen die Personalie ein und blicken mit einem Gast auf die Rivalität mit dem BVB, Gladbachs nächstem Gegner.

Borussia hat mit dem 3:2 gegen den FC Augsburg eine Rekord-Einstellung verhindert. Eine Niederlage wäre die fünfte im eigenen Stadion nacheinander gewesen, so jedoch verschafft sich Adi Hütters Mannschaft ein wenig Luft im Abstiegskampf. Jannik Sorgatz und Karsten Kellermann erklären, welche positiven Trends zu erkennen waren und warum der Trainer durchaus dankbar war, dass es am Ende noch mal eng wurde. Denn weg ist der Druck noch lange nicht.

Die Fohlenfutter-Leseempfehlung ist diesmal modischer Natur: Karsten Kellermann widmet sich dem Comeback der Streifenhosen . Ein Anlass, um im Podcast über Aberglauben in Textfilform zu reden.

Unser Gast kommt eigentlich aus dem Verbreitungsgebiet der Rheinischen Post, nämlich aus Neuss. Doch Jens Buschmann ( @baumwollhose ) ist sportlich durch und durch Dortmunder Borusse. Wir sprechen mit ihm über die jüngsten Entwicklungen beim BVB, die fehlende Konstanz sowie die "Falle", zu gut für die meisten anderen Teams zu sein, aber die Bayern nicht nachhaltig herausfordern zu können. Natürlich steht auch Gladbachs Ex-Trainer Marco Rose im Fokus: Welchen Eindruck macht er beim BVB? Was fehlt noch für größere Zufriedenheit? Und wir widmen uns der Frage, wie groß die Rivalität zwischen den Borussias ist und welche Ereignisse sie besonders genährt haben.

Anders als vergangene Woche gibt es in unserem Aufstellungs-Tipp ein wenig Veränderung, auf jeden Fall aber eine ausführliche Debatte, welche Startelf Hütter ins Spiel schicken sollte. Und dann endet die Folge mit einer Quizfrage und einem Telefonjoker, der sie für uns beantwortet.

