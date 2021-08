Fohlenfutter-Podcast : Spektakel bei Borussia gegen Bayern, Leverkusen und der Graue-Maus-Vorwurf

Mönchengladbach Borussias Auftaktspiel gegen den FC Bayern war mitreißend, nun folgt die nächste spannende Aufgabe: Bayer Leverkusen. Unsere Reporter sprechen über erste Spuren von Adi Hütters Ideen, zwei Gewinner und ein Thema, das ihnen am Herzen liegt. Zu Gast ist Leverkusen-Fan Kevin Scheuren, der Einblicke in die Entwicklung seines Klubs gibt.

2:2 und 3:3 hatten unsere Reporter getippt, 1:1 ist es ausgegangen zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München. Doch der Auftakt der Bundesliga war so ereignisreich und sehenswert, dass Bayern-Trainer Julian Nagelsmann sogar noch weiter ging und sogar ein 4:4 oder 5:5 im Rahmen der Möglichkeiten sah. Natürlich analysieren Jannik Sorgatz und Karsten Kellermann auch die strittigen Strafraumszenen, die Gladbach mindestens einen Elfmeter hätten bescheren müssen. Das Thema soll allerdings das Fußballerische nicht überlagern. Dort im Mittelpunkt: Adi Hütters Vorliebe für "Sandwiches" und ein paar sehr auffällige Leistungen. Fohlenfutter-Gast Kevin Scheuren wird dann mit dem Vorwurf konfrontiert, Bayer 04 Leverkusen sei auf dem Weg, eine graue Maus zu werden. Kevin wehrt sich zwar gegen diesen Begriff, sieht aber wirklich nicht nur rosige Entwicklungen bei der "Werkself". Er erklärt, wie man Fan von Leverkusen wird, was der aktuellen Mannschaft fehlt und was trotzdem in ihr steckt. Nach dem "Gäste-Block" widmen sich unsere Reporter noch einem Thema, das ihnen am Herzen liegt: Sie erörtern, warum die Corona-Impfung auch für künftige Stadionbesuche so wichtig ist und warum Borussia, wie Köln, Leverkusen und Dortmund es vorgemacht haben, an der Einführung der 2G-Regel nicht vorbeikommt. Wie immer gibt es Ergebnis-Tipps, Aufstellungs-Tipp und einen Aufruf, uns eure Thesen zur Borussia-Saison zu schicken. Hier könnt ihr lesen, was unsere Fohlenfutter-Reporter von der Saison erwarten.