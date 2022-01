Fohlenfutter-Podcast : Max Eberl plant den Rückzug bei Borussia Mönchengladbach

Mönchengladbach Nach mehr als 13 Jahren will Max Eberl als Manager bei Borussia Mönchengladbach aufhören. Unsere Reporter würdigen in einer Spezialfolge seine Verdienste, liefern Hintergründe und sagen, wer auf Eberl folgen könnte.

Nach 20 Uhr am Donnerstagabend gab es kein anderes Thema mehr im Fußball: Manager Max Eberl will aufhören bei Borussia Mönchengladbach. Die Nachricht fand spät ihren Weg in die Öffentlichkeit und wurde zunächst nicht bestätigt durch den Verein, doch es wird eine Ära zu Ende gehen am Niederrhein.