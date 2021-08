Fohlenfutter-Podcast : Gladbach und die Gunst der Stunde gegen Bayern

Mönchengladbach Für Borussia Mönchengladbach beginnt die Saison sozusagen mit einer Englischen Woche: Montag DFB-Pokal in Kaiserslautern, Freitag Bundesliga-Start gegen den FC Bayern. Unsere Reporter diskutieren, was sich aus dem Erfolg im ersten Pflichtspiel für das zweite ziehen lässt. Und sie haben einen Gast: Alex von "Miasanrot" erzählt, wie weit die Bayern unter Julian Nagelsmann sind und warum sie wirklich ungern auf Gladbach treffen.

"Hauptsache weiter" - das 1:0 im DFB-Pokal beim 1. FC Kaiserslautern kann für Borussia Mönchengladbach nur die naheliegendste aller Überschriften haben. Was schon ordentlich lief, wer auffiel und was bis Freitag schon dringend besser werden muss, besprechen Jannik Sorgatz und Karsten Kellermann in der neuen Folge des Fohlenfutter-Podcasts. Das Pokalspiel am Montag hatte etwas von einem finalen Testspiel mit Wettkampfcharakter, wie man es sonst nie bekommt - und war allein schon wegen des Erfolgserlebnisses eine gute Generalprobe für das Duell mit dem FC Bayern am Freitag. Gemeinsam mit Alex Pellengahr vom "Miasanrot"-Podcast, der sich wöchentlich mit dem Rekordmeister beschäftigt, diskutieren unsere Reporter die These, dass die Bayern für Borussia wirklich sehr gelegen kommen. Pessimistisch fällt der Tipp unseres Gastes für Freitag aus. Er will sich trotzdem nicht dazu verleiten lassen, nach einer komplizierten Vorbereitung unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann große Gefahr zu wittern. Was wir ihn gefragt haben: Wie blicken junge Bayern-Fans eigentlich auf den "Klassiker" gegen Gladbach? Das Transfermarkt-Update zu Borussia fällt diesmal knapp und präzise aus: einmal Vollzug gab es und am Montagabend am Rande auch noch eine doch sehr klare Aussage von Matthias Ginter.