Fohlenfutter-Podcast : Die allerbesten Leistungen im Borussia-Park und Fürther Fatalismus

Mönchengladbach Die Bundesliga geht weiter, aber unsere Reporter schauen nicht nur mit ihrem Gast auf das Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth am Samstag. Das 5:0 gegen den FC Bayern hat sie auf eine Idee gebracht: Welche Leistungen im Borussia-Park waren aus rein sportlicher Sicht die besten?

Der erste Blick zurück richtet sich auf den Sonntagabend und Deutschlands Länderspiel in Armenien. So viel Borussia hatten diesmal nicht einmal die Schweizer zu bieten. Was können Jonas Hofmann, Florian Neuhaus und Matthias Ginter mitnehmen von ihren Auftritten beim 4:1?

Der zweite Blick geht maximal 17 Jahre zurück: Damals erfolgte der Umzug in den Borussia-Park, sportlich brach erst später eine neue Ära an, weshalb es wenig verwundert, dass unsere Reporter bei ihrer Zeitreise meistens in den Jahren 2011 bis heute landen. Das 5:0 gegen den FC Bayern im DFB-Pokal hat sie auf eine Idee gebracht: Nur wenige werden widersprechen, dass es die beste Leistung im Borussia-Park war, doch welche anderen Spiele ragen heraus? Jannik Sorgatz und Karsten Kellermann haben ein paar unterschiedliche Lieblinge, aber natürlich auch viele Partien, an die in dieser Reihe kein Weg vorbeiführt. Wir wollen auch von den Hörerinnen und Hörern wissen: Welche Leistungen waren die besten, rein sportlich gesehen? Die Antworten gerne per Mail an fohlenfutter@rheinische-post.de.