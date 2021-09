Fohlenfutter-Podcast : Der große Borussia-Kadercheck mit Createfootball

Mönchengladbach Es war ein nahezu ereignisloser "Deadline Day" für Borussia Mönchengladbach. Einige Aufgaben hatte Manager Max Eberl vorher erledigt, aber die speziellen Umstände in diesem Sommer limitierten auch seine Möglichkeiten. Wir schauen mit Mats Beckmann von Createfootball ganz genau auf Borussias Kader: Was ist von den Neuen zu erwarten? Welche Probleme bleiben ungelöst? Und welche Systeme bieten sich an?

Nach der 1:2-Pleite bei Union Berlin benennen unsere Reporter die Gründe für Borussia Mönchengladbachs Fehlstart in die Bundesliga-Saison. Ja, der Auftritt an der Alten Försterei war nicht gut, aber auch kein Grund zur Schwarzmalerei. Lichtblicke gab es dennoch nur wenige, einer davon war sicher Denis Zakarias Comeback. Seit dem späten Dienstagabend steht fest: Der Schweizer bleibt mindestens noch ein halbes Jahr bei Borussia. Welche Rolle Zakaria nun spielen dürfte, auch darüber diskutieren Karsten Kellermann und Jannik Sorgatz.

Zakaria liefert die Überleitung zum Gast der aktuellen Folge: Treue Hörer kennen Mats Beckmann von Createfootball noch aus dem Frühjahr. Damals sind unsere Reporter mit ihm Borussias Kader-Baustellen durchgegangen und er hat jede Menge Spieler geliefert, die für Gladbach interessant sein könnten (zur Folge vom 15. März 2021). Gekommen ist letztendlich keiner davon, was aber weniger an den Prognosen als an den schwierigen Umstände der abgelaufenen Transferperiode lag. So war Romain Faivre von Stade Brest durchaus ein Thema bei Borussia, es fehlten letztlich die finanziellen Möglichkeiten.

Ein paar neue Gesichter gibt es trotzdem: Mats ordnet ein, was von Manu Koné, Luca Netz und Joe Scally zu erwarten ist. Dann geht es um die Baustellen, die nicht abgearbeitet werden konnten, drei Stück hat der Datenscout in seiner Kader-Analyse ausgemacht. Nun kennt Trainer Adi Hütter das Personal, mit dem er mindestens bis zum Winter arbeiten wird: Welche Stärken hat Borussia? Wie lassen sich Defizite kaschieren? Und welche Systeme passen am besten zum Spielermaterial?

Zum Schluss wagen unsere Reporter mit Mats einen Ausblick: Wird der Winter ereignisreicher als gewohnt? Und welche der interessanten Profis sind nach wie vor verfügbar? Viel Spaß mit der neuen Folge! Die nächste gibt es wie gewohnt am Montag, den 6. September. Dann gilt der Fokus bereits dem Heimspiel gegen Arminia Bielefeld.

