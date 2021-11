Fohlenfutter-Podcast : Borussias souveräner Auftritt gegen Fürth und ein Derby gegen Köln mit Intensitäts-Garantie

Mönchengladbach Lange hat Borussia keinen so ruhigen Samstagnachmittag mehr erlebt wie beim 4:0 gegen Fürth. Jannik Sorgatz arbeitet das Spiel mit einem Gast aus dem Gladbacher Podcast-Kosmos auf und blickt mit einem ausgemachten FC-Experten ausführlich auf die Entwicklung in Köln und das Derby am Samstag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die SpVgg Greuther Fürth konnte im Borussia-Park keine Bundesliga-Reife nachweisen, aber die Gladbacher legten die Defizite des Gegners beim 4:0-Erfolg auch schonungslos offen. Und das, obwohl mit sieben Profis so viele fehlten wie nie zuvor in dieser Saison. Wir wiederum haben diese Woche den Ausfall von Karsten Kellermann zu beklagen, Jannik Sorgatz hat deshalb gleich zwei Gäste: Mit Manuel Breuer, den viele Borussia-Fans vom Vollraute-Podcast kennen dürften, analysiert er ausführlich den Sieg gegen Fürth und prüft den Aufwärtstrend auf Nachhaltigkeit.

Danach ist direkt aus der Kölner Südstadt Thomas Reinscheid zugeschaltet, Chefredakteur der Plattform effzeh.com. Das Derby naht und Borussias Rivale präsentiert sich trotz der zuletzt fünf sieglosen Bundesliga-Spiele ganz anders - vor allem fußballerisch attraktiver - als in der Vorsaison, in der erst in der Relegation der Abstieg abgewendet wurde. Wenn man so will, hat Gladbach seinen Teil dazu beigetragen mit der Derby-Niederlage vom 7. Februar dieses Jahres. Auch wenn es vielen Borussia-Fans noch immer wehtut, erinnert unser Reporter mit seinem Gast an jenem schmachvollen Abend, der rückblickend als finaler Kipppunkt der Zeit unter Marco Rose betrachtet werden kann.

Doch was hat sich seitdem wirklich verbessert beim FC und wie könnte er Gladbach auch am Samstag Probleme bereiten? Neben Trainer Steffen Baumgart ist der Aufschwung eng mit zwei Spielern verknüpft, die gesundheitlich jedoch nicht bei 100 Prozent sind: Top-Torjäger Anthony Modeste wurde in Mainz verletzt ausgewechselt, Ellyes Skhiri feierte sein Comeback.

Thomas Reinscheid ist neuerdings auch Buchautor: Gemeinsam mit einem Kollegen hat er dem vor 30 Jahren tragisch verunglückten FC-Stürmer Maurice Banach eine Biografie gewidmet, die auch Fußballfans außerhalb der Kölner Blase interessieren dürfte. Was die Leser erwartet, erzählt er am Ende der Folge.

Der Aufstellungs-Tipp ist aufgrund der vielen Ausfälle und möglichen Rückkehrer noch eine vage Sache. Aber vielleicht ist am Ende auch alles ganz einfach, wie Jannik Sorgatz erklärt.

Viel Spaß! Falls ihr es nicht sowieso schon macht: Abonniert doch gerne den Fohlenfutter-Podcast, so verpasst ihr keine Folge mehr.

Der Fohlenfutter-Podcast - der Experten-Podcast zu Borussia Mönchengladbach

Die Borussia ganz nah - und doch mit kritischer Distanz: Im Fohlenfutter-Podcast nehmen wir uns Zeit für die Fohlenelf. Jede Woche blicken wir zurück auf den vergangenen Spieltag und sprechen über die Chancen des nächsten. Performance, Strategie, Aufstellung - wir analysieren, was auf dem Platz, im Training und in der Kabine passiert. Ein Muss für Fans von Mönchengladbach.

Abonnieren Sie jetzt den Fohlenfutter-Podcast!

Sie möchten das Fohlenfutter gern jede Woche ganz bequem und kostenlos hören? Abonnieren Sie unseren Podcast in Ihrer Podcast-App auf Smartphone oder Tablet.

Sie können den Podcast auch manuell abonnieren. Fügen Sie einfach die URL https://cdn.julephosting.de/podcasts/87-fohlenfutter-der-borussia-monchengladbach-podcast-der-rp/feed.rss zu Ihren Podcast-Abos hinzu.

Technische Probleme?

Hier finden Sie mehr Infos.

Oder Sie schreiben uns eine Mail - wir helfen gern!

Ihre Werbung im Fohlenfutter-Podcast!

Sie möchten in der Fohlenfutter werben? Wir beraten Sie gerne unter 0211 505-2645 oder unter produktmanagement@rheinische-post.de.

Kennen Sie schon unsere weiteren Podcasts?

Die Rheinische Post bietet jede Menge Nachrichten, Hintergründe, Analysen und Diskussionen zum Hören an - und das kostenfrei. All unsere Podcasts finden Sie in Ihrer Podcast-App und bei Spotify.

Aufwacher Die wichtigsten News, in fünfzehn Minuten zusammengefasst - das ist der Rheinische Post Aufwacher. Er erscheint jeden Werktag gegen 5 Uhr. Wir bieten ihn auch als Düsseldorf-Aufwacher mit den wichtigsten News aus der Landeshauptstadt an. Hier hören Sie die aktuelle Folge.

Die wichtigsten News, in fünfzehn Minuten zusammengefasst - das ist der Rheinische Post Aufwacher. Er erscheint jeden Werktag gegen 5 Uhr. Wir bieten ihn auch als Düsseldorf-Aufwacher mit den wichtigsten News aus der Landeshauptstadt an. Hier hören Sie die aktuelle Folge. Rheinpegel In unserem Düsseldorf-Podcast sprechen Charlotte Großer und Arne Lieb über alles, was die Landeshauptstadt bewegt. Hier gibt es mehr Infos.

In unserem Düsseldorf-Podcast sprechen Charlotte Großer und Arne Lieb über alles, was die Landeshauptstadt bewegt. Hier gibt es mehr Infos. RP Audio-Artikel Wir lesen Ihnen unsere besten Artikel vor - täglich fünf Analysen, Reportagen oder Kommentare. Exklusiv für Abonnenten von RP+. Mehr erfahren? Hier entlang...