Fohlenfutter-Podcast : Borussias Rückschlag, Premieren-Versuch gegen Bayern und ein Wiedersehen nach zehn Jahren

Mönchengladbach Englische Woche für Borussia: Auf den enttäuschenden Auftritt in Berlin folgt das Pokal-Spitzenspiel gegen die Bayern und am Sonntag ein ebenfalls spezielles Duell. Zehn Jahre nach der Relegation kommt der VfL Bochum als Bundesligist mal wieder nach Gladbach. Unser Gast erzählt, warum es beim Aufsteiger ganz gut läuft.

Berlin, Berlin, Borussia will am liebsten nicht mehr nach Berlin? Für die Bundesliga dürfte das mittlerweile gelten. Nach dem 0:1 gegen Hertha BSC am Samstag ist Gladbach seit vier Jahren und sieben Spielen ohne Sieg in der Hauptstadt. Karsten Kellermann und Jannik Sorgatz erklären, was genau an diesem Auftritt ein Rückschritt und ein Rückschlag war nach positiven Wochen. Selbst unser "Spieler des Spiels" erlebt bislang eine seltsame Saison.

Trotz der Negativserie: Einmal würde Borussia ganz gerne noch nach Berlin fahren, und zwar zum DFB-Pokalfinale. Auf dem Weg dorthin haben die Fohlen aber mal wieder ein Hammerlos bekommen, am Mittwoch (20.45 Uhr) ist der FC Bayern in Gladbach zu Gast. Unsere Reporter blicken auf die gemeinsame Pokal-Historie beider Klubs und überlegen, was sich Adi Hütters Mannschaft heute noch für das 1:1 am ersten Bundesliga-Spieltag kaufen kann. Beim Aufstellungs-Tipp stellt sich erstmals in dieser Saison die Frage, ob Hütter zur Rotation neigt.

Unser Gast ist diesmal Philipp Rentsch: Der gebürtige Bochumer schreibt als freier Journalist unter anderem für die "Ruhr Nachrichten" über den VfL und hat das Online-Magazin "Tief im Westen" gegründet. Bochum erlebt nach zwei Siegen in Folge gerade jedoch ein Hoch. Wie schon gegen Hertha trifft Borussia auf eine Mannschaft, die Hütters Ex-Team Eintracht Frankfurt geschlagen hat. Tut der VfL Bochum den Gladbacher den Gefallen, munter mitzuspielen, oder ist am Sonntag (17.30 Uhr) im Borussia-Park Mauern angesagt? Hört, was unser Gast dazu denkt. Philipp erklärt zudem, warum der VfL nach dem Abstieg 2010 ganze elf Jahre im Unterhaus feststeckte und wie er es trotz gar nicht mal so guter Bedingungen wieder in die Bundesliga geschafft hat.

##

Werbepartner dieser Folge ist Ironhack:

Der Fohlenfutter-Podcast - der Experten-Podcast zu Borussia MönchengladbachDie Borussia ganz nah - und doch mit kritischer Distanz: Im Fohlenfutter-Podcast nehmen wir uns Zeit für die Fohlenelf. Jede Woche blicken wir zurück auf den vergangenen Spieltag und sprechen über die Chancen des nächsten. Performance, Strategie, Aufstellung - wir analysieren, was auf dem Platz, im Training und in der Kabine passiert. Ein Muss für Fans von Mönchengladbach.

Abonnieren Sie jetzt den Fohlenfutter-Podcast!Sie möchten das Fohlenfutter gern jede Woche ganz bequem und kostenlos hören? Abonnieren Sie unseren Podcast in Ihrer Podcast-App auf Smartphone oder Tablet.

Sie können den Podcast auch manuell abonnieren. Fügen Sie einfach die URL https://cdn.julephosting.de/podcasts/87-fohlenfutter-der-borussia-monchengladbach-podcast-der-rp/feed.rss zu Ihren Podcast-Abos hinzu.

Technische Probleme?Hier finden Sie mehr Infos.Oder Sie schreiben uns eine Mail - wir helfen gern!

Ihre Werbung im Fohlenfutter-Podcast!Sie möchten in der Fohlenfutter werben? Wir beraten Sie gerne unter 0211 505-2645 oder unter produktmanagement@rheinische-post.de.

Kennen Sie schon unsere weiteren Podcasts?Die Rheinische Post bietet jede Menge Nachrichten, Hintergründe, Analysen und Diskussionen zum Hören an - und das kostenfrei. All unsere Podcasts finden Sie in Ihrer Podcast-App und bei Spotify.

Aufwacher Die wichtigsten News, in fünfzehn Minuten zusammengefasst - das ist der Rheinische Post Aufwacher. Er erscheint jeden Werktag gegen 5 Uhr. Wir bieten ihn auch als Düsseldorf-Aufwacher mit den wichtigsten News aus der Landeshauptstadt an. Hier hören Sie die aktuelle Folge.

Die wichtigsten News, in fünfzehn Minuten zusammengefasst - das ist der Rheinische Post Aufwacher. Er erscheint jeden Werktag gegen 5 Uhr. Wir bieten ihn auch als Düsseldorf-Aufwacher mit den wichtigsten News aus der Landeshauptstadt an. Hier hören Sie die aktuelle Folge. Rheinpegel In unserem Düsseldorf-Podcast sprechen Charlotte Großer und Arne Lieb über alles, was die Landeshauptstadt bewegt. Hier gibt es mehr Infos.

In unserem Düsseldorf-Podcast sprechen Charlotte Großer und Arne Lieb über alles, was die Landeshauptstadt bewegt. Hier gibt es mehr Infos. RP Audio-Artikel Wir lesen Ihnen unsere besten Artikel vor - täglich fünf Analysen, Reportagen oder Kommentare. Exklusiv für Abonnenten von RP+. Mehr erfahren? Hier entlang...