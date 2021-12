Fohlenfutter-Podcast : Borussias Rückschlag-Hattrick und Hütters Wiedersehen mit Frankfurt

Mönchengladbach Die vergangenen drei Spiele haben für eine historische schlechte Abfolge von Ergebnissen bei Borussia gesorgt. Unsere Reporter besprechen, warum es in Leipzig schon wieder daneben ging und Gladbach mit dem 1:4 gut bedient war. Besserung ist kaum in Sicht. Nicht nur, weil der nächste Gegner Frankfurt so gut drauf ist.

Auch im Mittelpunkt des zweiten Podcast-Auftritts unserer Reporterin Hannah Gobrecht steht eine hohe Niederlage. Gemeinsam mit Jannik Sorgatz erklärt sie, warum bei Borussias 1:4 gegen RB Leipzig so gut wie gar nichts Hoffnung machte und eine noch höhere Niederlage möglich gewesen wäre. Im Fokus mal wieder: Standards, schwaches Verteidigen auf den Flügeln und Defizite in Sachen Bereitschaft.

Max Eberl war am späten Sonntagabend zu Gast im ZDF-Sportstudio. Auch hier haben unsere Reporter ganz genau zugehört und vergleichen den Auftritt mit der Pressekonferenz am vergangenen Donnerstag, auf der Gladbachs Manager die aktuellen Reizthemen kommentierte und mit einigem Satz viele Hardcore-Fans verärgerte - auch wenn er eigentlich andere Gruppierungen meinte.

Eintracht Frankfurt, der Gegner am Mittwoch um 18.30 Uhr, ist bestens in Form, hat nur eins der vergangenen neun Spiele verloren (und das gegen Borussias Gegner am Samstag, die TSG Hoffenheim). Am Sonntag gab es ein 5:2 nach 0:2-Rückstand gegen Bayer 04 Leverkusen, von dem Gladbach einiges lernen könnte. Für das Wiedersehen von Trainer Adi Hütter und seiner alten Mannschaft hat diese Folge nur begrenzten Optimismus anzubieten.

Daran ändert auch die Tatsache wenig, dass die Verletzungssorgen deutlich geringer geworden sind. Lars Stindl fehlt gesperrt, Jonas Hofmann ist noch fraglich - welche Startelf Hütter ins Spiel schicken könnte (und sollte), hört ihr am Ende der Folge.

Viel Spaß! Falls ihr es nicht sowieso schon macht: Abonniert doch gerne den Fohlenfutter-Podcast, so verpasst ihr keine Folge mehr. Bei Fragen, Lob, Kritik oder Anmerkungen: fohlenfutter@rheinische-post.de.

