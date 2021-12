Fohlenfutter-Podcast : Borussias Rekord-Debakel gegen Freiburg und ein Sorgenkind-Duell in Leipzig

Mönchengladbach Nichts war es mit Wiedergutmachung fürs Derby: Borussias 0:6 gegen Freiburg wirft einige Fragen auf, wir beantworten sie ausführlich. Einiges los ist aktuell auch in Leipzig beim nächsten Gegner. Der hat den Trainer entlassen und ist mit Gladbach in die zweite Tabellenhälfte abgestürzt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mit einer Podcast-Debütantin arbeiten wir Borussias Debakel gegen den SC Freiburg auf: Fohlenfutter-Reporterin Hannah Gobrecht ist erstmals am Start. Sie hat das 0:6 am Sonntag gemeinsam mit Jannik Sorgatz im Stadion verfolgt, ein Spiel, das über den Tag hinaus einige Fragen aufgeworfen hat. Zunächst einmal: Wie konnte Gladbach so untergehen gegen den eigentlichen Lieblingsgegner im Borussia-Park? Im Mittelpunkt der Debatte stehen ein unglaublicher Fehlstart, Standardsituationen und ein Führungs-Vakuum. Das führt unsere Reporter einen Schritt weiter: Warum bleibt Gladbach so wankelmütig und inwiefern ist die Kaderplanung eine Ursache für die Probleme?

Am Samstag geht es zu RB Leipzig, das nicht nur zum ersten Mal drei Bundesligaspiele in Folge verloren, sondern auch zum ersten Mal mitten in einer Saison den Trainer entlassen hat. Jesse Marsch ist weg, wir fragen den freien Journalisten Ulli Kroemer, der sich bestens auskennt mit RB, warum der US-Amerikaner so krachend gescheitert ist. Leichter dürfte es durch diese Konstellation nicht werden für Gladbach. Zumal Leipzig nicht plötzlich wieder Ballbesitzfußball pflegen und munter mitspielen wird. Wie sich das Umfeld von RB entwickelt, wie sehr sich der Konzern hinter dem Verein einmischt und wie kritisch die eigenen Fans bestimmte Entwicklungen sehen, haben wir Ulli Kroemer ebenfalls gefragt.

Der Aufstellungs-Tipp ruft nach Veränderungen, ganz so leicht wird es allerdings nicht für Adi Hütter, personelle Akzente zu setzen. Wir sagen, welche es dennoch geben könnte.

Viel Spaß! Falls ihr es nicht sowieso schon macht: Abonniert doch gerne den Fohlenfutter-Podcast, so verpasst ihr keine Folge mehr. Bei Fragen, Lob, Kritik oder Anmerkungen: fohlenfutter@rheinische-post.de.

Der Fohlenfutter-Podcast - der Experten-Podcast zu Borussia Mönchengladbach

Die Borussia ganz nah - und doch mit kritischer Distanz: Im Fohlenfutter-Podcast nehmen wir uns Zeit für die Fohlenelf. Jede Woche blicken wir zurück auf den vergangenen Spieltag und sprechen über die Chancen des nächsten. Performance, Strategie, Aufstellung - wir analysieren, was auf dem Platz, im Training und in der Kabine passiert. Ein Muss für Fans von Mönchengladbach.

Abonnieren Sie jetzt den Fohlenfutter-Podcast!

Sie möchten das Fohlenfutter gern jede Woche ganz bequem und kostenlos hören? Abonnieren Sie unseren Podcast in Ihrer Podcast-App auf Smartphone oder Tablet.

Sie können den Podcast auch manuell abonnieren. Fügen Sie einfach die URL https://cdn.julephosting.de/podcasts/87-fohlenfutter-der-borussia-monchengladbach-podcast-der-rp/feed.rss zu Ihren Podcast-Abos hinzu.

Technische Probleme?

Hier finden Sie mehr Infos.

Oder Sie schreiben uns eine Mail - wir helfen gern!

Ihre Werbung im Fohlenfutter-Podcast!

Sie möchten in der Fohlenfutter werben? Wir beraten Sie gerne unter 0211 505-2645 oder unter produktmanagement@rheinische-post.de.

Kennen Sie schon unsere weiteren Podcasts?

Die Rheinische Post bietet jede Menge Nachrichten, Hintergründe, Analysen und Diskussionen zum Hören an - und das kostenfrei. All unsere Podcasts finden Sie in Ihrer Podcast-App und bei Spotify.

Aufwacher Die wichtigsten News, in fünfzehn Minuten zusammengefasst - das ist der Rheinische Post Aufwacher. Er erscheint jeden Werktag gegen 5 Uhr. Wir bieten ihn auch als Düsseldorf-Aufwacher mit den wichtigsten News aus der Landeshauptstadt an. Hier hören Sie die aktuelle Folge.

Die wichtigsten News, in fünfzehn Minuten zusammengefasst - das ist der Rheinische Post Aufwacher. Er erscheint jeden Werktag gegen 5 Uhr. Wir bieten ihn auch als Düsseldorf-Aufwacher mit den wichtigsten News aus der Landeshauptstadt an. Hier hören Sie die aktuelle Folge. Rheinpegel In unserem Düsseldorf-Podcast sprechen Charlotte Großer und Arne Lieb über alles, was die Landeshauptstadt bewegt. Hier gibt es mehr Infos.

In unserem Düsseldorf-Podcast sprechen Charlotte Großer und Arne Lieb über alles, was die Landeshauptstadt bewegt. Hier gibt es mehr Infos. RP Audio-Artikel Wir lesen Ihnen unsere besten Artikel vor - täglich fünf Analysen, Reportagen oder Kommentare. Exklusiv für Abonnenten von RP+. Mehr erfahren? Hier entlang...