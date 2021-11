Fohlenfutter-Podcast : Borussias fatale Derby-Pleite und das Reaktions-Spiel gegen Freiburg

Mönchengladbach Wir arbeiten alle Facetten der höchsten Niederlage gegen den 1. FC Köln seit 1996 auf. Am Sonntag kommt der SC Freiburg, der in der Bundesliga zuletzt 1995 in Gladbach gewann. Wiedergutmachung ist angesagt.

Naturgemäß verursacht jede Niederlage gegen den 1. FC Köln ein riesiges Echo. Diesmal fällt es besonders groß aus, weil das 1:4 die höchste Derby-Pleite seit 25 Jahren bedeutet. Ein Grund alles infrage zu stellen? Unser Reporter Jannik Sorgatz arbeitet mit Kevin Schulte vom "Pfostenbruch"-Podcast das Ausmaß dieser Pleite angemessen kritisch auf. Sie mag am Ende ein, zwei Tore zu hoch ausgefallen sein, es gab es aber auch ein paar alarmierende Aspekte, die vor allem nicht zum ersten Mal in dieser Saison ein Thema waren.

Das Derby war ebenso ein Aufhänger für eine Debatte um volle Stadien, während die Corona-Pandemie weiter für Rekord-Inzidenzen sorgt. Kevin Schulte war im Gästeblock in Köln und schildert seine Eindrücke.

Ob gegen den SC Freiburg wirklich noch eine Kapazität von 48.500 Fans möglich ist, wird die Woche zeigen. Jannik Sorgatz widmet sich mit seinem zweiten Gast, Michael Schröder vom "Füchsletalk", den sportlichen Facetten des Duells am Sonntag. Während Borussia in der Bundesliga fast nie in Freiburg gewinnt, haben auch die Breisgauer am Niederrhein traditionell so ihre Probleme. Die Mannschaft kommt mit drei Niederlagen im Gepäck, der Bedarf nach Wiedergutmachung ist auf Seiten der Gladbacher trotzdem größer. Schröder erklärt, warum die Freiburger verdiente 22 Punkte auf dem Konto haben, warum Vincenzo Grifo nur in Freiburg dauerhaft funktioniert und welche Entwicklung Christian Streich nach fast zehn Jahren als Cheftrainer durchgemacht hat. Und wir blicken schon voraus aufs Gastspiel der Gladbacher im Frühjahr: Der SC hat ein neues Stadion, Schröder gibt interessante Einblicke, was die Fans in der neuen Arena erwartet.

Wechselt Adi Hütter nach der Derby-Schmach kräftig durch? Jannik Sorgatz glaubt, dass der Trainer nur moderate Änderungen vornimmt, aber ein Systemwechsel anstehen könnte.

Viel Spaß! Falls ihr es nicht sowieso schon macht: Abonniert doch gerne den Fohlenfutter-Podcast, so verpasst ihr keine Folge mehr. Bei Fragen, Lob, Kritik oder Anmerkungen: fohlenfutter@rheinische-post.de.

