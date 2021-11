Fohlenfutter-Podcast : Borussias Brocken-Punkt, Schweizer Doppelpech und ein Buch für die Raute im Herzen

Mönchengladbach Borussia verabschiedet sich mit einem gewonnenen Punkt in die Länderspielpause, verliert auf dem Weg dorthin aber zwei wichtige Profis. Und dann liefert das 1:1 in Mainz im Nachgang noch einen Aufreger. All das besprechen unsere Reporter in der gewohnten Intensität - und haben einen Buchtipp in eigener Sache.

Unsere Reporter hatten vermutet, dass das Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05 der schwerste Brocken für Borussia bis Weihnachten werden könnte. Das 1:1 am Freitag hielt dahingehend, was es versprochen hatte. Karsten Kellermann und Jannik Sorgatz besprechen, warum Gladbach mit dem Punkt zufrieden sein kann, aber weiter in einigen Bereichen Luft nach oben hat.

Diese Luft mit weiteren Fortschritten zu füllen, wird angesichts der angespannten Personalsituation allerdings nicht einfach. Nico Elvedi und Breel Embolo fallen mehrere Wochen aus. Was bedeutet das für die Pläne von Trainer Adi Hütter?

Gesund und in Top-Form präsentieren sich dagegen die anderen beiden Schweizer: Denis Zakaria untermauerte seine Bedeutung mal wieder, indem er auch in der Dreierkette überzeugte. Der Haken: So wird er schmerzlich auf der Doppelsechs im Mittelfeld vermisst. Nicht zweiteilen muss sich Torwart Yann Sommer, der dennoch in Mainz den Eindruck machte, er habe einen Extra-Arm. Ihn würdigen unsere Reporter als "Spieler des Spiels", in unserer Einzelkritik gab es eine glatte Eins.

An Florian Neuhaus schieden sich dafür die Geister, vor allem an seinem Interview nach dem Spiel. Worum es ging und wie die Aussagen des Nationalspielers einzuordnen sind, diskutieren wir ausführlich. Und: Unsere Reporter bewerten die Bilanz von 15 Punkten aus elf Spielen unter Hütter in der Bundesliga.

Einen Gast gibt es zu Beginn der Länderspielpause nicht, aber eine Empfehlung in eigener Sache: Wir möchten euch unser neues RP-Buch "Fohlen, Bilder, Emotionen" ans Herz legen. Mehr Infos und die Möglichkeit, es direkt zu bestellen, gibt es hier im RP-Shop. Wir meinen: Das würde sich doch gut auf dem Wunschzettel machen, oder?

Zu guter Letzt blicken wir voraus auf die spannendsten Länderspiele der nächsten Tage aus Borussia-Sucht. Obwohl zwei Fohlen fehlen, ragt dabei das Duell der Schweiz mit Italien heraus. Und: Joe Scally könnte sein Debüt für die USA feiern. Warum er das verdient hat, ist ebenfalls Thema.

Der Fohlenfutter-Podcast - der Experten-Podcast zu Borussia Mönchengladbach

Die Borussia ganz nah - und doch mit kritischer Distanz: Im Fohlenfutter-Podcast nehmen wir uns Zeit für die Fohlenelf. Jede Woche blicken wir zurück auf den vergangenen Spieltag und sprechen über die Chancen des nächsten. Performance, Strategie, Aufstellung - wir analysieren, was auf dem Platz, im Training und in der Kabine passiert. Ein Muss für Fans von Mönchengladbach.

