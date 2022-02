Fohlenfutter-Podcast : Borussias Aufgaben für den Rest der Saison, Start in den Abstiegskampf

Mönchengladbach Seit Montagabend weiß Borussia final, mit welchem Kader sie die letzten 14 Spiele der Saison bestreiten wird. Unsere Reporter ordnen die Transferperiode ein und verabschieden Denis Zakaria. Dann geht der Blick in Richtung Bielefeld: Arminia-Expertin Eva Bohle erklärt, was Gladbach im Abstiegsduell erwartet.

Es gab in den vergangenen Jahren zahlreiche "Deadline Days", an denen bei Borussia Mönchengladbach rein gar nichts passierte. Einen Transfer gab es am 31. Januar: Denis Zakaria ist zu Juventus Turin gewechselt. Jannik Sorgatz und Karsten Kellermann würdigen seine Zeit bei Borussia und ordnen sowohl die finanziellen Einnahmen als auch den sportlichen Verlust ein.

Die Post-Eberl-Ära läuft seit Freitag und damit die Nachfolger-Suche bei Borussia. Bislang hat es vor allem Absagen gegeben, mal über Ecken, mal öffentlich wie bei Dieter Hecking. Unsere Reporter sagen, wie ernst die Dementis zu nehmen sind und benennen die Aufgaben des noch Unbekannten.

Gemeinsam mit Eva Bohle, die schon im September vor dem Hinrundenduell zu Gast war, sprechen sie dann ausführlich über das Abstiegsduell auf der Bielefelder "Alm" am Samstag um 15.30 Uhr. Wie geht die formstarke Arminia damit um, dass ein langjähriger Europacup-Teilnehmer kommt, der sich plötzlich unten in der Tabelle wiederfindet? Und: Wie realistisch wäre ein Wechsel von Bielefelds Manager Samir Arabi nach Gladbach? Der 42-Jährige hat sich mit guter Arbeit vor einigen Monaten bereits in den Fokus des 1. FC Köln gebracht.

Viele Ausfälle wird Adi Hütter in Bielefeld, sofern nichts mehr passiert, nicht zu beklagen haben. Unsere Reporter rechnen mit zwei Startelf-Änderungen im Vergleich zum 1:2 gegen Union Berlin.

Viel Spaß beim Hören! Bei Fragen, Lob, Kritik oder Anmerkungen: fohlenfutter@rheinische-post.de.

