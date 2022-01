Fohlenfutter-Podcast : Borussias Aufbau-Pleite, Hütters harte Woche und Abstiegskampf im Terminkalender

Mönchengladbach Zwei Niederlagen haben Borussia Mönchengladbach noch weiter zurückgeworfen. Aber das 1:2 gegen Union Berlin war eine Pleite mit positiven Teilaspekten. Denen widmen sich unsere Reporter genauso wie den Problemen, die Borussia nicht abgestellt bekommt. Zudem beleuchten sie Adi Hütters Rolle genauer.

Sieben Niederlagen in neun Spielen sprechen eine eindeutige Sprache: Borussia Mönchengladbach spielt die schwächste Saison seit elf Jahren. Aber am Ende einer verheerenden Woche voller Aufreger auf und neben dem Platz gab es beim 1:2 gegen Union Berlin auch den einen oder anderen Hoffnungsschimmer. Karsten Kellermann und Jannik Sorgatz sagen, was gut war, ohne kleinzureden, was nach wie vor nicht hinhaut.

Personell bot das Union-Spiel einige spannende Aspekte. Unsere Reporter sprechen über die Feinjustierung der Dreierkette, über ein Revival auf der Doppelzehn und natürlich über den "Spieler des Spiels": Der hieß mit einer 2+ Manu Koné. Wie er sich diese Note verdiente, ist ausführlich Thema.

Erst in zwei Wochen steht das erste von zwei Abstiegskampf-Duellen an. Wir schauen ein wenig voraus, aber nutzen die spielfreie Woche auch, um die Rolle von Trainer Adi Hütter und Manager Max Eberl näher zu beleuchten. Warum der eine derzeit nicht um seinen Job bangen muss und der andere in der schwierigsten Phase seit Jahren steckt.

Der Fohlenfutter-Podcast - der Experten-Podcast zu Borussia Mönchengladbach

Die Borussia ganz nah - und doch mit kritischer Distanz: Im Fohlenfutter-Podcast nehmen wir uns Zeit für die Fohlenelf. Jede Woche blicken wir zurück auf den vergangenen Spieltag und sprechen über die Chancen des nächsten. Performance, Strategie, Aufstellung - wir analysieren, was auf dem Platz, im Training und in der Kabine passiert. Ein Muss für Fans von Mönchengladbach.

