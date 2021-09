Fohlenfutter-Podcast : Borussia tief im Minus, brisantes Wiedersehen mit Rose, Haaland unaufhaltsam?

Mönchengladbach Borussias Auftritt beim FC Augsburg war schlecht. Unsere Reporter finden wie gewohnt ein paar Worte mehr zur Leistung der Mannschaft von Trainer Adi Hütter. Leichter wird es nicht, am Samstag kehrt Marco Rose mit dem BVB nach Gladbach zurück. Sascha Klaverkamp, Sportchef der Ruhr Nachrichten, spricht mit uns über Roses Start in Dortmund und Wege, Erling Haaland vielleicht doch vom Toreschießen abzuhalten.

Kein Schuss aufs Tor, 70 Prozent Ballbesitz, nur ein Schuss des Gegners aufs Tor und 0:1 verloren: Was war das für ein seltsames Spiel von Borussia Mönchengladbach beim FC Augsburg? Karsten Kellermann und Jannik Sorgatz suchen nicht nur nach Gründen für die Niederlage, sondern ordnen sie ein ins Gesamtbild, das Borussia an den ersten fünf Spieltagen unter Adi Hütter abgegeben hat. Dem Trainer dürfte so langsam klar geworden sein, dass die Mannschaft einige Probleme schon seit langer Zeit mit sich herumträgt.