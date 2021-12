Fohlenfutter-Podcast : Borussia Mönchengladbach überwintert im Abstiegskampf - Hoffenheim und Hinrunden-Fazit

Mönchengladbach Unsere Reporter finden: Vor allem der Punkt an sich kann als kleiner Schritt nach vorne betrachtet werden. Ansonsten offenbarte Borussia Mönchengladbach auch beim 1:1 gegen die TSG Hoffenheim altbekannte und wieder einmal neue Probleme. Jannik Sorgatz und Thomas Grulke ordnen die Leistung ein und ziehen ihr Hinrunden-Fazit.

Von der 35. bis zur 91. Minute hat Borussia Mönchengladbach bei der TSG Hoffenheim geführt, am Ende gab es einen Punkt, weil Kevin Akpoguma in der Nachspielzeit zum 1:1 traf. Was lässt sich anfangen mit diesem Unentschieden zum Hinrundenende? Jannik Sorgatz analysiert diesmal mit Thomas Grulke das Spiel, unsere Reporter diskutieren folgende Fragen: