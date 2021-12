Fohlenfutter-Podcast : Borussia Mönchengladbach mit 17 in 4 und wenig Hoffnung für Hoffenheim

Mönchengladbach Mit dem 2:3 gegen Frankfurt hat Gladbach seine historische Niederlagenserie fortgesetzt. Unsere Reporter erklären, warum die Leistung wieder mehr Grund zur Sorge als einen echten Hoffnungsschimmer lieferte. Gelingt in Hoffenheim kein Sieg, droht eine Winterpause auf Platz 16.

44 Minuten lang war Borussia Mönchengladbach auf einem ordentlichen Weg, doch elf wilde Minuten rissen alles ein, was sie sich gegen Eintracht Frankfurt aufgebaut hatte. Unterm Strich stand mit dem 2:3 nicht nur die Fortsetzung der Rekord-Niederlagenserie (17 Gegentore in vier Spielen), sondern ein noch tieferes Abrutschen in den Abstiegskampf.

Unsere Reporter nehmen diejenigen in den Fokus, die mit ihrer Leistung für die größten Fragezeichen sorgten, allen voran Denis Zakaria und Matthias Ginter. Die Verträge der beiden laufen im Sommer aus, sollte sich der Klub schon im Winter nach Abnehmern umsehen, um den personellen Umbruch einzuleiten?

Für ein lachendes und ein weinendes Auge bei den Borussen wird Manu Koné gesorgt haben. Zunächst einmal wirkte er wieder deutlich stabiler und war an beiden Treffern beteiligt. Das bescherte ihm in unserer Einzelkritik die beste Bewertung. Doch am Samstag bei der TSG Hoffenheim fehlt der 20-Jährige wegen einer Gelbsperre. Mit mindestens fünf Ausfällen auf Seiten Borussias ist deshalb zu rechnen. Nicht nur aus diesem Grund spricht wenig für eine Kehrtwende im letzten Spiel der Hinrunde. Hoffenheim ist, genau wie Frankfurt, ein Team der Stunde.

Unsere Empfehlung betrifft diesmal Torwart Yann Sommer. Der ist nun alleiniger "Rekord-Ausländer" bei Borussia. Auf den vorderen Plätzen der Rangliste gab es zuletzt eine weitere Verschiebung. Alle ausländischen Spieler mit mindestens 100 Einsätzen in der Bundesliga haben wir hier für euch zusammengestellt.

Viel Spaß! Falls ihr es nicht sowieso schon macht: Abonniert doch gerne den Fohlenfutter-Podcast, so verpasst ihr keine Folge mehr. Bei Fragen, Lob, Kritik oder Anmerkungen: fohlenfutter@rheinische-post.de.

