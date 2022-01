Fohlenfutter-Podcast : Borussia Mönchengladbach im Umbruch und der Restart gegen die Bayern

Mönchengladbach Unsere Reporter ordnen die Personal-Nachrichten der vergangenen Tage ein: Wie konnte es passieren, dass Denis Zakaria und Matthias Ginter ablösefrei gehen? Das ausführlichste Thema: der Umbruch bei Borussia? Beim FC Bayern geht es am Freitag dann um Bonuspunkte, vielleicht mit einer Überraschung in der Startelf.

Die ersten Abgänge stehen also fest, die Verjüngung des Teams hat bereits in der Hinrunde begonnen. Und der Umbruch bei Borussia weitergehen. Unsere Reporter begeben sich auf die Suche nach künftigen Stützen und Führungsspielern. Wer wird besonders wichtig werden? In welchem Bereich muss sich Manager Max Eberl nach Neuverpflichtungen umsehen? Ein paar Namen haben wir auf unserer Liste.

Auf den umfassenden Blick in die Zukunft folgt der Blick in die nahe Zukunft: Am Freitag startet Borussia beim FC Bayern (20.30 Uhr/live bei Sat.1 und Dazn) in die Rückrunde. Dreimal haben die Fohlen in der Neuzeit in der Allianz-Arena gewonnen: 1:0 im August 2011, 2:0 im März 2015 und 3:0 im Oktober 2018. Was alle Erfolge gemein hatten und was Adi Hütters Mannschaft daraus ziehen könnte, ist auch ein Thema.