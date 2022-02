Fohlenfutter-Podcast : Borussia Mönchengladbach hat verstanden und Augsburg kommt mit Selbstvertrauen

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach kommt langsam an im Kampf um den Klassenerhalt. Unsere Reporter sagen, was dieses 1:1 in Bielefeld wert ist, und würdigen einen überraschenden "Spieler des Spiels". Mit Augsburg-Expertin Tiziana Höll reden Sie ausführlich darüber, was beim Gegner im nächsten Abstiegsduell so los ist.

Viele Dinge in Bielefeld, die gut waren, konnte vor allem deshalb lobend erwähnt werden, weil Borussia Mönchengladbach diesmal Schlimmeres verhindert hat. Der Vorsprung auf Platz 17 wurde auf fünf Punkte vergrößert, der auf Platz 16 schrumpfte dafür auf einen Zähler zusammen. Was ist dieses Unentschieden in Bielefeld also wert? Karsten Kellermann und Jannik Sorgatz analysieren, wie sehr Borussia den Abstiegskampf-Modus schon verinnerlicht hat und was noch fehlt.

Unsere Reporter würdigen einen überraschenden "Spieler des Spiels", denn ursprünglich hätte Alassane Plea gar nicht von Beginn an auflaufen sollen. Doch nicht nur durch sein Tor sammelte der Franzose Argumente für einen weiteren Startelf-Einsatz gegen Augsburg. Und wir haben eine Empfehlung: Hannah Gobrecht hat notiert, warum Borussias "zweite Reihe" sich auf dem Papier zwar gut liest, es Trainer Adi Hütter momentan aber an echten Alternativen mangelt. Kostenpflichtiger Inhalt Hier geht es zum Text.

Am Samstag um 15.30 Uhr steht im Borussia-Park das nächste Abstiegskampf-Duell an. In solch einer Konstellation haben sich Gladbach und der FC Augsburg bislang noch nie getroffen. Unsere Gästin Tiziana Höll wohnt zwar in Berlin, hat aber ein Faible für den FCA. Sie erklärt, warum sie selbstbewusste Augsburger in Gladbach erwartet, wie das Investorenmodell ihrer Mannschaft funktioniert und welche Rolle die Ex-Borussen André Hahn und Reece Oxford spielen.

Unser Aufstellungs-Tipp mag nicht besonders kreativ daherkommen, aber gerade gilt wohl das Gegenteil des Sprichworts "Not macht erfinderisch".

Viel Spaß beim Hören! Falls ihr es nicht sowieso schon macht: Abonniert doch gerne den Fohlenfutter-Podcast, so verpasst ihr keine Folge mehr. Bei Fragen, Lob, Kritik oder Anmerkungen: fohlenfutter@rheinische-post.de.

