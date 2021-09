Fohlenfutter-Podcast : Borussia gegen die ungeschlagene Arminia, Einblicke in Hütters Gedankenwelt

Mönchengladbach Das komplizierte zweite Jahr? Arminia Bielefeld macht den Eindruck, als sei der Klub sehr gut aufgestellt, um dem vermeintlichen Fluch zu entgehen. Wir sprechen mit Podcasterin und Arminia-Fan Eva ausführlich über die Lage in Ostwestfalen. Borussia benötigt am Sonntag unbedingt den ersten Sieg. Das sieht Adi Hütter natürlich nicht anders. Unsere Reporter berichten vom ersten großen Interview mit Gladbachs Trainer.

Anders als in den vergangenen Wochen haben Karsten Kellermann und Jannik Sorgatz kein Borussia-Spiel aufzuarbeiten, deshalb beginnt die Folge mit dem Blick auf die kommende Partie. Diesmal ist Eva Bohle aus Bielefeld zu Gast. Die Studentin ist Arminia-Fan, hostet auch einen englischsprachigen Zweitliga-Podcast und seziert die Lage bei ihrem Herzensverein sehr spannend und unterhaltsam. Bielefeld ist nach drei Unentschieden gleichermaßen sieglos wie ungeschlagen, doch der positive Eindruck überwiegt eindeutig.

Was für ein Spiel darf man erwarten am Sonntag zur ungewohnten Zeit zum 19.30 Uhr? Die Arminia hat durchaus so eingekauft, dass das spielerische Element mehr Raum einnimmt unter Trainer Frank Kramer. Mit dem Toreschießen haut es, bis auf ein 6:3 im DFB-Pokal, noch immer nicht so richtig hin. Aber die Defensive steht. Damit wäre Borussias Trainer Adi Hütter vermutlich schon sehr zufrieden.

Bielefeld hat vergangene Saison spät die Klasse gehalten, aber der Ligaverbleib an sich war ein großer Erfolg. Wie sehen die Ziele aus im zweiten Jahr nach dem Aufstieg, das manch einer für besonders kompliziert hält, das Union Berlin zuletzt aber für den Durchmarsch in den Europapokal genutzt hat. Doch von solchen Dingen mag Eva gar nicht träumen. Unsere Reporter sprechen mit ihr über Rivalitäten in Ostwestfalen, die Atmosphäre auf der Alm, Arminias begehrten Sportchef Samir Arabi und Aberglauben unter Fans.

Im zweiten großen Blick der Folge erzählen unsere Reporter von ihrem ersten großen Interview mit Borussia-Coach Hütter. Welchen Eindruck macht der Österreicher nach dem schwierigen und wenig erfreulichen Start? Warum passt er wirklich zum Verein? Wenn ihr das Interview noch nicht gelesen habt, könnt ihr das hier nachholen. Der Aufstellungs-Tipp für Bielefeld fällt diesmal kürzer aus. Nur so viel: Mit zwei personellen Akzenten ist zu rechnen.

Der Fohlenfutter-Podcast - der Experten-Podcast zu Borussia Mönchengladbach

Die Borussia ganz nah - und doch mit kritischer Distanz: Im Fohlenfutter-Podcast nehmen wir uns Zeit für die Fohlenelf. Jede Woche blicken wir zurück auf den vergangenen Spieltag und sprechen über die Chancen des nächsten. Performance, Strategie, Aufstellung - wir analysieren, was auf dem Platz, im Training und in der Kabine passiert. Ein Muss für Fans von Mönchengladbach.

