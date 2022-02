Fohlenfutter-Podcast : Diesmal ein Debakel in Dortmund und Abstiegskampf am laufenden Band

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach hat das "zarte Pflänzchen" des Aufschwungs wieder zertrampelt mit dem 0:6 in Dortmund. Unsere Reporter sprechen über das Zustandekommen und die Auswirkungen der nächsten Klatsche in dieser Saison. Nun geht es viermal in Folge gegen Gegner aus einer ähnlichen Tabellenregion, am Samstag kommt Wolfsburg.

Jannik Sorgatz ist wieder trocken nach seinem Ausflug in den Monsun-artigen Regen von Dortmund und arbeitet mit Karsten Kellermann die nächste Gladbacher Klatsche in dieser Saison auf. 69 Minuten waren sehr ordentlich beim BVB, es stand 0:2 und bei einem Anschlusstreffer wäre es ganz sicher noch mal spannend geworden. Doch dann folgten vier Gegentore bis zum Ende und nach dem 0:6 ist der leichte Aufschwung der vergangenen Wochen dahin. Unsere Reporter gehen der Frage nach, warum Gladbach immer wieder in dieser Saison derartige Klatschen kassiert, sprechen über die anhaltende Ketten-Diskussion und thematisieren Adi Hütters Rolle.

Einen "Spieler des Spiels" gibt es trotz der hohen Niederlage - als er vom Platz ging, hatte Borussia erst zwei Gegentore kassiert. Die komplette Einzelkritik zum Dortmund-Spiel findet ihr hier. Und wir empfehlen euch diesen Text unseres Kollegen Thomas Grulke, in dem er sich der besorgniserregenden und historischen Klatschen-Frequenz bei den Gladbachern widmet.

Borussia steckt weiter tief im Abstiegskampf, nun folgen bis zur Länderspielpause im März vier Spiele nacheinander gegen Gegner aus der unteren Tabellenregion: Wolfsburg, Stuttgart, Hertha BSC und Bochum. Unsere Reporter sagen, worauf es nun ankommt und mit wie vielen Punkte Gladbach mindestens aus dieser Phase herauskommen sollte.

Im "Gästeblock" beantwortet uns Lenny Nero diesmal fünf Fragen zum VfL Wolfsburg, allerdings in aller Ausführlichkeit. Der "Wölfe"-Experte erklärt, wie seine Mannschaft so abstürzen konnte, welchen Eindruck er von Trainer Florian Kohfeldt hat und wie er die Rückkehr Max Kruses einordnet.

Und zum Schluss gibt es wie gewohnt unseren Aufstellungs-Tipp. Die große Rotation wird es nach dem Debakel vom Sonntag nicht geben, aber unverändert dürfte Borussia auch nicht bleiben.

