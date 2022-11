Fohlenfutter-Podcast Borussias zweite Heimat - was den Klub mit Düsseldorf verbindet

Zwei, die Geschichte schrieben bei Borussia, wären einst um ein Haar bei Fortuna Düsseldorf gelandet. Unsere Reporter erinnern an dieses Kuriosum und an prominente Seitenwechsler zwischen beiden Klubs. Und sie stellen die Frage: Welcher Fortuna-Profi hätte Gladbach am meisten weiterhelfen können? Wann immer Borussia und Fortuna aufeinandertreffen wird auch diskutiert, ob es nun ein richtiges Derby ist oder nicht. Wir haben eine klare Meinung dazu.