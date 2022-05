Fohlenfutter-Podcast : Rückblick auf Borussias Drei-Phasen-Saison - Feinkost-Spektakel mit Favre?

Mönchengladbach Alles deutet darauf hin, dass es zum Comeback kommt: Lucien Favre dürfte Nachfolger von Adi Hütter werden. Unsere Reporter geben ein Update zur Trainersuche und blicken zurück auf die wichtigsten Ereignisse einer verrückten wie ernüchternden Saison.

Wie viel los war in der Saison 2021/22 und wie viel nach dem letzten Spieltag immer noch los ist, haben unsere Reporter direkt nach der Aufnahme dieser Folge erlebt. Da kam die Meldung raus, dass Marco Rose nicht mehr Trainer von Borussia Dortmund ist. In gewisser Weise verleiht dies dem Jahr, das Roses Ex-Klub in Gladbach erlebt hat, noch eine spezielle Pointe.

Aber Karsten Kellermann und Jannik Sorgatz haben auch ohne die Rose-Nachricht jede Menge aufzuarbeiten, was dessen Nachfolger Adi Hütter am Niederrhein versäumt, verpasst und vielleicht doch hinterlassen hat. Unsere Reporter teilen die Spielzeit in drei Phasen: 18 aus 12, 9 aus 13, 18 aus 9. Und wenn man so drüber spricht, ist es schon Wahnsinn, was in dieser Saison alles passiert ist.

Ein Update zur Trainersuche gibt es gleich zu Beginn: Alles deutet darauf hin, dass Lucien Favre zurückkehrt.

