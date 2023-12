Fohlenfutter-Podcast Typische Borussia an der Alten Försterei – Punkte gegen Werder dringend nötig

Karsten Kellermann war bei Borussias 1:3 bei Union Berlin vor Ort, Thomas Grulke hat das Geschehen am Fernseher verfolgt. Beide Fohlenfutter-Reporter sind sich in der neuen Folge des Podcasts einig: Es war ein typischer Gladbach-Auftritt an der Alten Försterei - im negativen Sinn. Zwei Problemzonen haben sie dabei besonders ausgemacht.