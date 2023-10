Fohlenfutter-Podcast Borussia reißt mit dem Derby einiges ein - Heidenheim-Doppelpack

Das hatte sich Borussia Mönchengladbach am Sonntag ganz anders vorgestellt, doch im Derby beim 1. FC Köln gab es eine verdiente 1:3-Niederlage. Die Partie lieferte aus Gladbacher Sicht einiges an Diskussionsstoff. Jannik Sorgatz und Hannah Gobrecht analysieren die vierte Saisonniederlage und sagen, was Köln von Anfang an besser gemacht hat als Borussia.