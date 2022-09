Fohlenfutter-Podcast : Borussia, das effektivste Statement gegen RB und das (vorläufige) Ende der Causa Eberl

Mönchengladbach Sozusagen live in der neuen Folge wechselt Max Eberl endgültig zu RB Leipzig. Vorher analysieren unsere Reporter ausführlich das 3:0 vom Samstag, das auf seine Art auch ein (sportlicher) Protest gegen RB war. Verschiedene Meinungen gibt es bei der Einordnung der Fan-Plakate und der Reaktion des Schiedsrichters.

Trainer Daniel Farke versuchte am Samstag schon, die Erwartungen ein wenig zu dämpfen. Wir stellen uns die Frage: Beginnt nun die erste Erntezeit für Borussia in der Bundesliga? Wie sind die kommenden Herausforderungen einzuordnen?

Ein großer Aufreger waren die Proteste gegen RB, Ex-Trainer Marco Rose und Ex-Trainer Max Eberl am Samstag. War die Empörung über manch ein Plakat gerechtfertigt? Wie ist die Reaktion von Schiedsrichter Patrick Ittrich einzuordnen, mit einer Spielunterbrechung zu drohen? Unsere Reporter sind da längst nicht einer Meinung. Doch am Ende stellen sie fest: Borussias Sieg war wohl der effektivste Protest gegen RB, weil dem Klub eine solche sportliche Niederlage am meisten weh tut.