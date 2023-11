Fohlenfutter-Podcast Was das doppelte Heidenheim-Date Borussia gebracht hat - Startelf-Debatte vor Freiburg

Borussia hat die Derby-Enttäuschung mit einem doppelten Sieg gegen den 1. FC Heidenheim gekontert, erst in der Liga, dann im Pokal. Was die Gladbacher in den beiden Spielen ausgezeichnet hat und welche Effekte der Doppel-Erfolg haben kann, darüber sprechen unsere Reporter in der neuen Folge des Fohlenfutter-Podcast, der mitten drin ist in seinem verflixten siebten Jahr, sich dabei aber gut hält.