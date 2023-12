Fohlenfutter-Podcast Borussias Lucky Punch im Pokal – jetzt geht's nach Berlin

Audio | Mönchengladbach · Nach dem Last-Minute-Sieg im DFB-Pokal gegen den VfL Wolfsburg sprechen unsere Reporter über einen Pokalabend, den alle Gladbach-Fans so schnell nicht vergessen dürften. Was kann Borussia nun aus diesem Spiel ziehen? Und was erwartet die Mannschaft am Wochenende in Berlin?