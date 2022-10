Fohlenfutter-Podcast : Borussias Rückfall in Bremen, die Macht der Zahlen und ein klarer Derby-Auftrag

Mönchengladbach Wir ordnen das 1:5 in Bremen ein und sprechen über einen Borussen, der aktuell ein Vorbild für andere ist. Es geht auch um das Thema Daten: Wie nutzen wir Zahlen in unserer Berichterstattung und welche Aussagekraft haben sie? Für Gladbach steht das Derby an, aber wie kann die Wiedergutmachung gelingen?

Am Feiertag sprechen Hannah Gobrecht und Jannik Sorgatz, der Gladbachs Gastspiel in Bremen vor Ort begleitet hat, ausführlich darüber, was die Gründe für die deutliche 1:5-Niederlage waren. Dabei sprechen sie kritisch die Fehler der Borussen an, doch haben auch einen herausgepickt, der dann doch nicht ganz so negativ aufgefallen ist wie seine Kollegen.

Die große Frage: Was muss gegen Köln genau besser laufen? Was zeichnet die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart in dieser Saison bislang aus und wie kann Borussia am Sonntag (15.30 Uhr) von Beginn an keine Zweifel aufkommen lassen, dass es nicht die vierte Derby-Pleite in Folge geben wird? Das diskutieren wir in unserer rund 50-minütigen Podcast-Folge, selbstverständlich dürfen auch der Aufstellungs- und Ergebnis-Tipp nicht fehlen. Wie soll Farke nun mit den Personalien Ramy Bensebaini und Manu Koné umgehen? Darüber herrscht bei unseren Reportern Einigkeit.

Zudem erklären die beiden, wie sie mit den zahlreichen Statistiken und Daten umgehen, die mittlerweile für jedes Fußballspiel erfasst werden und haben aktuelle Beispiele mitgebracht, anhand derer klar wird, welche Relevanz Zahlen heutzutage im Fußball haben.

