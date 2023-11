Fohlenfutter-Podcast Borussia von hinten bis vorne überzeugend - wie nachhaltig ist der Trend?

Eins finden Karsten Kellermann und Jannik Sorgatz besonders wichtig: Keiner ragte ganz allein heraus, niemand musste mitgeschleppt werden auf dem Weg zum höchsten Erfolg in dieser Bundesliga-Saison. Stellt sich die Frage: Wie nachhaltig ist die positive Entwicklung bei Borussia? Antworten gibt es in der neuen Folge, inklusive eines kleinen Vorausblicks auf das nächste Spiel in Dortmund. Ausführlich widmen wir uns dem in der kommenden Episode.