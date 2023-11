Fohlenfutter-Podcast Zwischen Baum und Borke im Schwarzwald - und was gegen Wolfsburg wichtig ist

Audio | Mönchengladbach · Borussia hat beim 3:3 in Freiburg ein 3:1 verspielt. Was daran besonders ärgerlich ist, darüber sprechen unsere Reporter in der neuen Folge. Und sie schauen nach vorn auf den nächsten Gegner, den VfL Wolfsburg: Dabei gibt es wenig Uneinigkeit beim Aufstellungstipp. Und es gibt Unverständnis, was die bisherige Saison eines als Führungsspieler vorgesehenen Profis betrifft.

06.11.2023, 17:08 Uhr