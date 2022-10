Fohlenfutter-Podcast : Borussias Pokal-Aus, kein Yoga in Darmstadt und Diven-Duell mit Frankfurt

Borussias Pokal-Aus, kein Yoga in Darmstadt und Diven-Duell mit Frankfurt

Mönchengladbach Unsere Reporter sprechen über Borussias Pokal-Erlebnis, bei dem eigentlich alles so eintrat, wie es zu erwarten war. Aber warum findet Gladbach kein Mittel, solche Spiele für sich zu entscheiden? Zudem erklärt unser Gast Nik Staiger, was Eintracht Frankfurt stark macht und wo die Probleme liegen.

Nur wenige Stunden Schlaf liegen zwischen der Rückkehr von Jannik Sorgatz und Hannah Gobrecht aus Darmstadt und der Podcast-Aufnahme. In der neuen Fohlenfutter-Folge berichten die beiden von ihrer Reise nach Darmstadt, bei der sie beinahe gar nicht im Stadion gelandet wären.

Was lief bei Gladbach alles schief am Dienstagabend im Duell mit dem Zweitligisten, wie steht es um die verletzten Borussen Yann Sommer und Jonas Hofmann und welche Rückschlüsse lassen sich aus dem Pokal-Aus auf den Liga-Alltag übertragen? Dort geht es nämlich bereits am Samstag (18.30 Uhr) mit dem nächsten Spiel gegen Eintracht Frankfurt weiter.