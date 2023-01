Fohlenfutter-Podcast Borussia macht bei Sommer die Tür zu - Farke schärft sein Profil

Karsten Kellermann und Jannik Sorgatz schwenken dann rüber zu einem Mann, der sich in den vergangenen Wochen eindeutig positioniert und damit sein Profil geschärft hat. Und bislang muss man sagen: Trainer Daniel Farke hat stets bekommen, was er öffentlich forderte. Wir blicken genauer auf den 46-Jährigen und seine Herausforderungen fürs zweite Halbjahr seiner - wie er beteuert - mindestens drei Jahre in Gladbach. Vor allem personell kommen, im besten Fall, neue Aufgaben auf Farke zu. Denn er dürfte zum Restart gegen Leverkusen deutlich mehr Optionen haben als vor der WM-Pause.