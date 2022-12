Fohlenfutter-Podcast Die WM-Borussen, das große "Stand jetzt" und ein Blick in den Fohlenstall

Die K.o.-Runde läuft, der Großteil aller WM-Spiele ist damit schon vorbei - und unsere Reporter nutzen diesen Moment, um die sportlichen Leistungen der Borussen bei diesem umstrittenen Turnier in Katar einzuordnen. Jannik Sorgatz und Karsten Kellermann widmen sich dann dem Geschehen auf dem Transfermarkt, das einem einzigen "Stand jetzt" und "Auszuschließen ist fast nichts" gleicht. Ihr erfahrt, wo sich die beiden festlegen und bei welchem Thema sie den Ausgang für äußerst offen halten. Im letzten Block der Folge geht es dann um die U23, die U19 und die U17 - so sieht es aus im "Fohlenstall" am Ende des Jahres. Was sind die Herausforderungen? Welche Entwicklungen machen Mut?