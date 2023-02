Fohlenfutter-Podcast Dauer-Bayern-Besieger - Singt und lacht Borussia in Mainz?

Jeder Sieg ist die Vorlage für eine mögliche Premiere: Schafft Borussia erstmals unter Farke zwei Siege in Folge in der Bundesliga? Worauf es in Mainz ankommt am Freitag, ist ebenfalls in Thema - der nächste Gegner steht übriges direkt hinter Gladbach in der Tabelle nach einem ebenfalls starken 3:2-Erfolg bei Bayer Leverkusen. Auf jeden Fall startet Borussia jetzt in einen Wettbewerb um den siebten Platz, in anderen Worten: Platz eins im zweiten Tabellendrittel. Wie viele Änderungen es in der Startelf geben wird, ist die zentrale Frage im Aufstellungs-Tipp.