Fohlenfutter-Podcast Borussias 0:0 sagt viel aus - Wünsche für Berlin

Es war ein torloser Westschlager, über den das Ergebnis aus Borussia-Sicht eigentlich alles sagt. Trainer Daniel Farke sprach von einem "Dreckstag". Im Fohlenfutter-Podcast analysieren unsere Reporter Karsten Kellermann und Jannik Sorgatz, was alles schiefgelaufen ist bei den Gladbachern an diesem Samstagabend im Borussia-Park, Kostenpflichtiger Inhalt nach dem auch die These von der außergewöhnlichen Gladbacher Heimstärke kaum noch zu halten ist. Die Wechsel-Systematik von Farke wird ebenfalls hinterfragt, Kostenpflichtiger Inhalt dazu gibt es auch einen Kommentar zu Nachlesen. Immerhin ein Borusse wusste gegen den Tabellenletzten zu überzeugen, weswegen ihm die Kategorie "Spieler des Spiels" gewidmet ist in diesem Podcast.