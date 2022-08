Fohlenfutter-Podcast : Sieben-Punkte-Start, Elfer-Psychologie und die Topspiel-Reise zu den Bayern

Mönchengladbach In der aktuellen Podcast-Folge geht es um Borussias 1:0-Erfolg gegen Hertha und die Frage, wie Gladbach das Spiel bei den Sieben-zu-Null-Bayern vom Wochenende angehen kann. Außerdem analysieren wir die Psychologie eines Elfmeters und diskutieren über die Aussagekraft der Laufleistung mit Blick auf die neue Spielidee.

Auch in dieser Woche gibt es wieder etwas für euch auf die Ohren und zwar in einer Premieren-Konstellation des Podcasts: Hannah Gobrecht und Thomas Grulke sitzen sich zum ersten Mal mit zwei Mikrofonen gegenüber. Beide waren am vergangenen Freitag gegen Hertha BSC gemeinsam im Stadion. Natürlich geht es in der gut einstündigen Folge zunächst einmal um den 1:0-Sieg gegen Hertha, auch der Elfmeter-Streit zwischen Jonas Hofmann, Marcus Thuram und Ramy Bensebaini wird thematisiert. Thomas Grulke vertritt dort eine klare Meinung und nennt den Borussen, der sich in dieser Situation aus seiner Sicht falsch verhalten hat.

Wie ist Borussias Saisonstart allgemein zu bewerten und was lässt sich bislang daraus ziehen? Auch darüber sprechen unsere beiden Borussia-Reporter, die sich am Sonntagabend den 7:0-Sieg des FC Bayern München beim VfL Bochum angeschaut haben. Was lief aus Sicht der Bochumer dort schief und was darf Gladbach auf keinen Fall passieren?

Zudem hören wir in zwei O-Töne von Gladbach-Trainer Daniel Farke rein, der zum einen sagt, wie er die Reise nach München nach dem gelungenen Start nun angeht und erklärt, warum Jordan Beyer zuletzt zweimal nicht im Kader stand.

Zum Schluss gibt es jeweils noch den Aufstellungs- und Ergebnis-Tipp. Hannah Gobrecht und Thomas Grulke gehen davon aus, dass es in München zu einer Startelf-Änderung kommen wird. Aber hört selbst!

Falls ihr es noch nicht getan habt: Abonniert den Fohlenfutter-Newsletter - jeden Morgen um 7 Uhr hilft er euch, einen Überblick über die Lage bei Borussia zu bekommen.

Und noch ein Lesetipp! Die Fohlenfutter-Redaktion hat in dem Buch "Fohlen, Bilder, Emotionen" die "Erfolgsgeschichte von Borussia Mönchengladbach" in Worten und Bildern nachvollzogen. Einige Bilder gibt es in einer besonderen Technik zu sehen. Das Buch kann im RP-Shop bestellt werden.

Jetzt aber viel Spaß beim Hören des Podcasts! Falls ihr es nicht sowieso schon macht: Abonniert doch gerne den Fohlenfutter-Podcast, so verpasst ihr keine Folge mehr.

Der Fohlenfutter-Podcast - der Experten-Podcast zu Borussia Mönchengladbach

Die Borussia ganz nah - und doch mit kritischer Distanz: Im Fohlenfutter-Podcast nehmen wir uns Zeit für die Fohlenelf. Jede Woche blicken wir zurück auf den vergangenen Spieltag und sprechen über die Chancen des nächsten. Performance, Strategie, Aufstellung - wir analysieren, was auf dem Platz, im Training und in der Kabine passiert. Ein Muss für Fans von Mönchengladbach.



