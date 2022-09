Fohlenfutter-Podcast : Borussias Katar-Kandidaten, zwei Kaffee mit Farke und eine Reise an die Weser

Mönchengladbach Unsere Reporter nutzen die Länderspielpause, um die WM-Chancen der Borussen zu analysieren. Sie berichten zudem von einem ausführlichen Interview mit Trainer Daniel Farke und blicken voraus aufs Duell mit Aufsteiger Werder Bremen am Samstag.

Drei? Vier? Vielleicht fünf? Wie viele Profis von Borussia Mönchengladbach fahren zur Weltmeisterschaft nach Katar? Jannik Sorgatz und Karsten Kellermann nutzen die Länderspielpause, um eine realistische Kandidatenliste zu erstellen. In den vergangenen Tagen haben vor allem zwei Gladbacher brilliert: Yann Sommer im Tor und Christoph Kramer am Mikrofon ( hier gibt's die Sammlung seiner besten Sprüche ).

Vor ein paar Tagen saßen unsere Reporter lange mit Trainer Daniel Farke zusammen, der unserer Redaktion ein großes Interview gegeben hat. Kostenpflichtiger Inhalt Hier könnt ihr lesen, was der 45-Jährige über seine England-Erfahrungen, die 50+1-Regel, den Ballbesitzfußball mit Borussia, Bücher auf seinem Nachttisch und Schützenfeste in Ostwestfalen sagt. Was besonders aufgefallen ist im Interview: Farke hat klare Prinzipien, lässt bei der Bewertung verschiedener Fragen aber auch Grauzonen zu. Eine angenehme Eigenschaft in aufgeregten Zeiten. Falls ihr noch kein RP-Plus-Abo habt: Bereits für 0,99 Euro könnt ihr einen Monat lang reinschnuppern ins gesamte Programm von RP ONLINE.