Fohlenfutter-Podcast Borussias angenehmer Derby-Druck und ein Duell der Flanken

Audio | Mönchengladbach · Länderspielpause am Borussia-Park, die Ruhe vor dem Sturm? Unsere Reporter besprechen alles, was wichtig war in der vergangenen Wochen, und blicken ausführlich aufs Derby gegen den 1. FC Köln. Die Konstellation vor dem achten Spieltag birgt noch etwas mehr Brisanz als sonst.

15.10.2023, 16:35 Uhr

Von Jannik Sorgatz Chefreporter Borussia