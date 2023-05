Fohlenfutter-Podcast Ein bisschen Perfektion und die Frage nach Gladbachs Chancen beim BVB

Am Samstag (18.30 Uhr, Sky) spielt Borussia bei der Namenscousine in Dortmund. Dort gab es in der vergangenen Saison ein derbes 0:6. Dieses Mal können die Borussen dem BVB die Titel-Träume rauben - unsere Reporter sind sich indes nicht sicher, was wirklich drin ist für die Gladbacher. Welches Personal sie sich vorstellen für die Aufgabe im früheren Westfalenstadion steht zur Debatte - weitgehend herrscht Einigkeit, nur in der Sturmspitze gibt es Meinungsverschiedenheiten.