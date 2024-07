Fohlenfutter-Podcast Borussias Kaderwert, Spielplan-Theorien und ein Stichtag

In der kommenden Woche ist wieder was los am Borussia-Park, dann endet die Sommerpause und die Vorbereitung auf die Saison 2024/25 beginnt. Hannah Gobrecht und Jannik Sorgatz sprechen in der neuen Podcast-Folge unter anderem über das, was die Fans mit Blick auf den neuen Spielplan wissen müssen, der am 4. Juli veröffentlicht wird. Jannik Sorgatz ist sich sicher, was auf Borussia am ersten Spieltag zukommt, auch Hannah Gobrecht gibt einen Tipp ab.