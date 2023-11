Fohlenfutter-Podcast Borussias "Pokalspiel" in Dortmund und ein Plädoyer fürs Verteidigen

Borussia Mönchengladbach hat in Dortmund erneut eine Zwei-Tore-Führung verspielt. These: Die Profis kennen sich selbst inzwischen zu gut und wussten, dass nur ein 3:0 reichen würde. Doch am Ende wollten sie wohl zu viel, wie unsere Reporter in der neuen Folge festhalten. Trotzdem liefern sie Argumente, warum die Niederlage kein Rückschlag ist.