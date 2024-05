Fohlenfutter-Podcast Die große Folge zur Kaderplanung - Was bringt Borussias Transfer-Sommer?

Borussia ist nicht gerade mit üppigen finanziellen Möglichkeiten gesegnet in der zweiten Woche nach dem Saisonende, wenn der Transfermarkt so langsam einen Gang hochschaltet. Aber: So enttäuschend die abgelaufene Saison war, es können und werden auch nicht alle Profis den Klub verlassen, die die Erwartungen nicht erfüllt haben.