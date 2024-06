Fohlenfutter-Podcast Borussias Stürmersuche, der Stöger-Effekt und die EM-Fahrer

Hannah Gobrecht und Thomas Grulke sprechen in der rund halbstündigen Podcast-Folge über die Gladbach-Themen der vergangenen Tage. Kevin Stöger kommt nach Gladbach, aus Tim Kleindienst würde der Klub gerne ebenfalls einen Borussen machen. Unsere Reporter analysieren, was Kleindienst mitbringt und mit welchen Faktoren er Gladbach helfen könnte - trotz seiner Größe unterscheidet er sich nämlich gleich in mehreren Punkten von einem Stürmertyp wie Jordan Siebatcheu.