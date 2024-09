Fohlenfutter-Podcast Borussias Chance gegen Stuttgart - Kleindienst für Deutschland?

In den nächsten drei Spielen gegen Stuttgart, Eintracht Frankfurt und Union Berlin kann Kleindienst sich weiter empfehlen. Jannik Sorgatz und Karsten Kellermann sagen, welche Bedeutung der Partie gegen den VfB am Samstag zukommt und warum der Zeitpunkt nicht so schlecht sein dürfte, um den Vizemeister zu empfangen. Im Aufstellungs-Tipp geht es um die eine Position, auf der es richtig eng zugeht, und um die zu erwartenden Joker. Viel Spaß bei der neuen Folge!